"Гиперлуп вам в помощь": сеть поразила разбитая трасса из Днепра в Николаев (фото)

Фото: РБК-Украина

Дорога находится в ужасном состоянии

В сети показали разбитую автомобильную трассу Н-11 из Днепра в Николаев. Соответствующее фото опубликовал пользователь Александр Деркач на своей странице в Facebook.

Фото: Трасса из Днепра в Николаев (facebook.com/Олександр Деркач)

"Жалуетесь на дороги. И напрасно. Вы просто не знаете, что такое настоящие взрослые дороги. Такие как дорога национального значения Н-11 на участке Кривой Рог – Николаев", - подписал он снимок.

Скриншот поста (facebook.com/Олександр Деркач)

Пользователей сети возмутило ужасное состояние дороги.

"Ого, автомобили долго не протянут постоянно ездить по такой дороге. Амортизнос - увеличивается в разы", - пишут они.

"Гиперлуп вам в помощь. Грустно, конечно. 10 лет назад летал там на мотоцикле из Одессы в Никополь, самым страшным был участок от Коблево до Николаева. Приходилось ехать по полю многие километры, автобусы и фуры там же шли. А сейчас, как видно, самая жесть на вашем фото", - отметили юзеры.

"Пока довезет сметану – масло будет..." – шутят в сети.

"К сожалению, это наши реалии. Думаю, и солью зимой от льда не посыпают, а все равно одни направления", - добавили в комментариях.

Ранее в сети показали ужасные дороги под Черкассами.

В сети показали ужасное состояние окружной дороги в Черкасской области. Соответствующие фото опубликовал заведующий уманским отделом газеты "Вечерние Черкассы" Владимир Гамалица на своей странице в Facebook. На снимках видно, что асфальт превратился в сплошные ямы, из-за чего автомобилям тяжело проехать по дороге.

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