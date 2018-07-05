"Чем мы все так согрешили?": в сети показали ужасные дороги под Черкассами (фото)

Дорожного покрытия практические нет

В сети показали ужасное состояние окружной дороги в Черкасской области. Соответствующие фото опубликовал заведующий уманским отделом газеты "Вечерние Черкассы" Владимир Гамалица на своей странице в Facebook.

На снимках видно, что асфальт превратился в сплошные ямы, из-за чего автомобилям тяжело проехать по дороге.

Фото: Дорога под Черкассами (facebook.com/vladimir.gamalica)

"Черкасская окружная: противотанковые рвы в полном порядке. Думал, после Смелы и Тального меня уже ничего не удивит. Четыре часа от Умани до Черкасс – это… Мне интересно, чем мы все так согрешили, что нас карают такими дорогами?" – написал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/vladimir.gamalica)

"Туристическая" область", - комментируют в сети.

"Это чтобы вражеские танки к Черкассам не подошли", - пишут пользователи.

Ранее в сети показали ужасное состояние трассы в Очаков.

"Сейчас курортный сезон, вы что, ждете, что люди, которые впервые будут ночью ехать в Очаков, там слегли? Хватит хари отжирать, снимите розовые очки. Вы своим бездействием доведете до летальных последствий", - обратился автор к властям.

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