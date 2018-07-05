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"Чим ми так завинили?": у мережі показали жахливі дороги під Черкасами (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 08:59
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Дорожнього покриття практичні немає

У мережі показали жахливий стан окружної дороги в Черкаській області. Відповідні фото опублікував завідувач уманським відділом газети "Вечірні Черкаси" Володимир Гамалица на своїй сторінці в Facebook.

На знімках видно, що асфальт перетворився на суцільні ями, з-за чого автомобілям важко проїхати по дорозі.

 

Фото: Дорога під Черкасами (facebook.com/vladimir.gamalica)

"Черкаська окружна: протитанкові рови в повному порядку. Думав, після Сміли і Тального мене вже нічого не здивує. Чотири години від Умані до Черкас – це... Мені цікаво, чим ми так завинили, що нас карають такими дорогами?" – написав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/vladimir.gamalica)

"Туристична" область", - коментують в мережі.

"Це щоб ворожі танки до Черкас не підійшли", - пишуть користувачі.

Раніше у мережі показали жахливий стан траси в Очаків.

"Зараз курортний сезон, ви що, чекаєте, що люди, які вперше будуть вночі їхати в Очаків, там полягло? Вистачить харі віджиратись, зніміть рожеві окуляри. Ви своєю бездіяльністю доведете до летальних наслідків", - звернувся автор до влади.

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