"Гіперлуп вам на допомогу": мережа вразила розбита траса з Дніпра в Миколаїв (фото)

Дорога знаходиться в жахливому стані

У мережі показали розбиту автомобільну трасу Н-11 з Дніпра в Миколаїв. Відповідне фото опублікував користувач Олександр Деркач на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Траса від Дніпра до Миколаєва (facebook.com/Олександр Деркач)

"Скаржитеся на дороги. І дарма. Ви просто не знаєте, що таке справжні дорослі дороги. Такі як дорога національного значення Н-11 на ділянці Кривий Ріг - Миколаїв", - підписав він знімок.

Скріншот поста (facebook.com/Олександр Деркач)

Користувачів мережі обурило жахливий стан дороги.

"Ого, автомобілі довго не протягнуть постійно їздити по такій дорозі. Амортізнос - збільшується в рази", - пишуть вони.

"Гіперлуп вам на допомогу. Сумно, звичайно. 10 років тому літав там на мотоциклі з Одеси в Нікополь, найстрашнішим був ділянку від Коблеве до Миколаєва. Доводилося їхати по полю багато кілометрів, автобуси і фури там же йшли. А зараз, як видно, сама жесть на вашому фото", - відзначили користувачі.

"Поки довезе сметану - масло буде..." - жартують в мережі.

"На жаль, це наші реалії. Думаю, і сіллю взимку від льоду не посипано, а все одно одні напрямки", - додали в коментарях.

Раніше в мережі показали жахливі дороги під Черкасами.

У мережі показали жахливий стан окружної дороги в Черкаській області. Відповідні фото опублікував завідувач уманським відділом газети "Вечірні Черкаси" Володимир Гамалиця на своїй сторінці в Facebook. На знімках видно, що асфальт перетворився на суцільні ями, через що автомобілям важко проїхати по дорозі.

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