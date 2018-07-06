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Главе "Нафтогаз Украины" купили элитный бронированный автомобиль

STYLERLIFE        06.07.2018 - 21:15
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

В компании беспокоятся за жизнь своего начальника

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил элитный бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собственные источники.

Фото: Cadillac Escalade (drive.ru)

Такую покупку, согласно информации издания, сделала Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины", чтобы повысить степень мер безопасности для главы своей компании.

Сообщается, что основное внимание было уделено предотвращению внешних (уличных) угроз жизни и здоровью Коболева.

В издании узнали, что этот элитный автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безпека", которая опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта") принадлежит государственной "Укртранснафте".

Ранее Коболев пользовался автомобилем Toyota Highlander.

В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

В издании отмечают, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью, а в 2015 году на него было совершено покушение – был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник издания.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кернеса обматерил журналиста из-за неудобных вопросов о коррупции.

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Теги: Нафтогаз, коррупция
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