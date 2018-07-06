Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Главі "Нафтогаз України" купили елітний броньований автомобіль

STYLERLIFE        06.07.2018 - 21:15
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

У компанії турбуються за життя свого начальника

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав елітний броньований автомобіль Cadillac Escalade. Про це повідомляє ЕП з посиланням на власні джерела.

Фото: Cadillac Escalade (drive.ru)

Таку покупку, згідно з інформацією видання, зробила Служба безпеки НАК "Нафтогаз України", щоб підвищити ступінь заходів безпеки для голови своєї компанії.

Повідомляється, що основну увагу було приділено запобіганню зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю Коболєва.

У виданні дізналися, що цей елітний автомобіль був придбаний в червні і зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека", яка опосередковано (через ТОВ "Корпоративний фонд "Укртранснафта") належить державній "Укртранснафті".

Раніше Коболєв користувався автомобілем Toyota Highlander.

У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва.

У виданні зазначають, що за три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові погрози життю і здоров'ю, а в 2015 році на нього було скоєно замах – був обстріляний будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент.

"Нападу або загрози, які мали місце в минулому, не є релевантними для прийняття вищезгаданого рішення. Це рішення має іншу природу. Ця природа - аналіз ризиків у майбутньому", - говорить джерело видання.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Кернеса обматюкав журналіста за незручних питань про корупцію.

Рада проголосувала закон без фракції БПП

"Допустився помилки": працівник "Суспільного мовлення" спростував чутки про свої мільйонні статки Зустрічі та майстер-класи: що робити у "Парку корупції" на вихідних 16-19 червня
Теги: Нафтогаз, коррупция
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся