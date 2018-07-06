Главі "Нафтогаз України" купили елітний броньований автомобіль

У компанії турбуються за життя свого начальника

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав елітний броньований автомобіль Cadillac Escalade. Про це повідомляє ЕП з посиланням на власні джерела.

Фото: Cadillac Escalade (drive.ru)

Таку покупку, згідно з інформацією видання, зробила Служба безпеки НАК "Нафтогаз України", щоб підвищити ступінь заходів безпеки для голови своєї компанії.

Повідомляється, що основну увагу було приділено запобіганню зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю Коболєва.

У виданні дізналися, що цей елітний автомобіль був придбаний в червні і зареєстрований на компанію ТОВ "УТН-Безпека", яка опосередковано (через ТОВ "Корпоративний фонд "Укртранснафта") належить державній "Укртранснафті".

Раніше Коболєв користувався автомобілем Toyota Highlander.

У НАК "Нафтогаз України" не коментують причин підвищення заходів безпеки Андрія Коболєва.

У виданні зазначають, що за три роки управління держкомпанією Коболєв отримував неодноразові погрози життю і здоров'ю, а в 2015 році на нього було скоєно замах – був обстріляний будинок під Києвом, в якому він проживав на той момент.

"Нападу або загрози, які мали місце в минулому, не є релевантними для прийняття вищезгаданого рішення. Це рішення має іншу природу. Ця природа - аналіз ризиків у майбутньому", - говорить джерело видання.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Кернеса обматюкав журналіста за незручних питань про корупцію.

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