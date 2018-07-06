Пресс-секретарь Кернеса обматерил журналиста из-за неудобных вопросов о коррупции

Чиновник отказался отвечать на вопрос журналиста

Пресс-секретарь мэра Харькова Геннадия Кернеса Юрий Сидоренко нецензурно выругался во время телефонного разговора с журналистом, который задавал вопрос о возможных махинациях его гражданской жены. Об этом пишет издание ДеПо.

Как говорится в материале, журналист звонил Сидоренку, чтобы получить комментарий относительно продажи помещения его якобы гражданской жене по заниженной цене.

"В телефонном комментарии Сидоренко отверг то, что Москвина является его женой и то, что они ведут совместное хозяйство. Чиновник отказался комментировать тот факт, что, согласно регистрационных документов ФЛП, Москвина живет в квартире, собственником которой он является. Наконец Сидоренко на журналиста выругался матом", - говорится в материале.

Издание также опубликовало аудио разговора с пресс-секретарем Кернеса, в конце которого Сидоренко напрямую говорит журналисту: "Иди на х*й!".

Видео: Юрий Сидоренко послал "на три буквы" журналиста (youtube.com/Depo.Ua)

В материале издания говорится о том, что гражданская жена Сидоренко Москвина приобрела помещение в центре Харькова по заниженной цене.

"Покупатель – ФЛП Москвина Инна Владимировна. По нашей информации, Москвина является гражданской женой директора Департамента по делам информации и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, даже несмотря на то, что чиновник не вносит сведения о ней в свою электронную декларацию", - пишут журналисты.

Они также приводят документы, которые свидетельствуют – Москвина живет в квартире, которая является собственностью Сидоренко.

Как известно, на прошлой неделе в Харькове активисты бросили заместителя Кернеса в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что харьковский активист обратился к СБУ с требованием проверить деятельность Фукса - друга Кернеса.

Рада проголосовала за закон без фракции БПП