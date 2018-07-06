Прес-секретар Кернеса обматюкав журналіста через незручні запитання про корупцію

Посадовець відмовився відповідати на питання журналіста

Прес-секретар мера Харкова Геннадія Кернеса Юрій Сідоренко нецензурно вилаявся під час телефонної розмови із журналістом, який задавав питання про можливі махінації його цивільної дружини. Про це пише видання ДеПо.

Як йдеться у матеріалі, журналіст телефонував Сідоренку, щоб отримати коментар щодо продажу приміщення його нібито цивільній дружині за заниженою ціною.

"У телефонному коментарі Сідоренко відкинув те, що Москвіна є його дружиною й те, що вони ведуть спільне господарство. Посадовець відмовився коментувати той факт, що, згідно реєстраційних документів ФОП, Москвіна живе у квартирі, власником якої він є. Насамкінець Сідоренко на журналіста вилаявся матом", - йдеться у матеріалі.

Видання також опублікувало аудіо розмови з прес-секретарем Кернеса, наприкінці якого Сідоренко напряму каже журналісту: "Іди на х*й!".

Відео: Юрій Сидоренко послав "на три літери" журналіста (youtube.com/Depo.Ua)

У матеріалі видання йдеться про те, що цивільна дружина Сідоренка Москвіна придбала приміщення в центрі Харкова за заниженою ціною.

"Покупець – ФОП Москвіна Інна Володимирівна. За нашою інформацією, Москвіна є цивільною дружиною директора Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сідоренка, навіть незважаючи на те, що чиновник не вносить відомості про неї у свою електронну декларацію", - пишуть журналісти.

Вони також наводять документи, які свідчать – Москвіна живе у квартирі, що є власністю Сідоренка.

Як відомо, минулого тижня у Харкові активісти кинули заступника Кернеса у сміттєвий бак.

Раніше повідомлялося, що харківський активіст звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність Фукса - друга Кернеса.

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