Главу "Киевпастранса" Левченко и его зама Кирилюка обвинили в коррупции под протекцией Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко может покрывать коррупционные схемы Павла Кирилюка, которого в СМИ называют "смотрящим" за "Киевпастрансом" и директора коммунального предприятия Дмитрия Левченко, пишет УНИАН со ссылкой на данные журналиста Евгения Хурсина.

"Прошло уже больше недели с того момента, как в СМИ вышло расследование о попытках смотрящего за "Киевпастрансом" Павла Кирилюка распространить свои коррупционные схемы на “Укрзализныцю”. А реакции от городских властей и главы коммунального предприятия Дмитрия Левченко - никакой. Странно, не правда ли? Тем более, что в материале достаточно красноречивых фактов о возможной коррумпированности чиновника", - отметил Хурсин.

Он также напомнил, что формально Кирилюк занимает пост замглавы КП, хотя еще в 2016 году пытался занять должность генерального директора.

"Тогда его подвинул Дмитрий Левченко, чей тесть, Роман Романюк, близок к мэру Виталию Кличко и состоит в УДАРе с 2010 года. Впрочем, Кирилюк и на своем посту развернулся на полную. Ведь по должности он отвечает за все закупки, ремонт подвижного состава и стройки. И, как говорят злые языки, уже как смотрящий, собирает с этих - безусловно, самых денежных направлений - черную кассу. СМИ приводят любопытные примеры схем Павла Кирилюка с подтасовкой тендеров и последующим выводом бюджетных средств на "левые" фирмы с последующей обналичкой. С фейковыми сайтами "поставщиков", где цена запчастей завышена на 300%, и у которых “Киевпастранс” их и закупает. В расследовании отдельно указывается, что, опутав столичное КП коррупционными сетями, Кирилюк начал посматривать на “Укрзализныцю”. Обширные связи в политикуме позволили ему пристроить туда супругу. И тоже на весьма хлебную должность заместителя начальника Департамента казначейства. А в скором времени чиновник планирует продолжить “кадровую экспансию” в УЗ", - написал журналист.

По его мнению, опубликованных фактов более чем достаточно не только для увольнения Павла Кирилюка, но и для заведения в отношении него уголовных дел.

"Так почему нет реакции от главы КП Дмитрия Левченко, от городской власти, от мэра Виталия Кличко наконец? Ведь он не может не быть в курсе происходящего в "Киевпастрансе", мало того - он же постоянно получает упреки от киевлян из-за скверной работы наземного транспорта столицы, из-за "убитых" автобусов, троллейбусов и трамваев. Все объясняется, как всегда, просто. Левченко должен быть в курсе "деятельности" своего зама, он и сам - герой разных антикоррупционных расследований. При этом на должности остается благодаря тестю Романюку, который его успешно отмазывает, как опять-таки говорят злые языки. Кличко, возможно, тоже “в теме”. А никак не реагирует, потому что, как говорят знающие люди, сам покрывает эти схемы и имеет с них свою долю. Хотя я очень надеюсь, что мои источники ошибаются, и Виталий Владимирович все-таки не причастен к разграблению "Киевпастранса" - и в ближайшее время отреагирует на произвол Кирилюка", - резюмировал Хурсин.