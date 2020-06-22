Главу "Київпастрансу" Левченка і його зама Кирилюка звинуватили в корупції під протекцією Кличка

Мер Києва Віталій Кличко може покривати корупційні схеми Павла Кирилюка, якого в ЗМІ називають "смотрящим" за "Київпастрансом" та директора комунального підприємства Дмитра Левченка, пише УНІАН з посиланням на дані журналіста Євгена Хурсина.

"Пройшло вже понад тиждень з того моменту, як у ЗМІ вийшло розслідування про спроби "наглядача" за "Київпастрансом" Павла Кирилюка поширити свої корупційні схеми на "Укрзалізницю". А реакції від міської влади та глави комунального підприємства Дмитра Левченка - ніякої. Дивно, чи не правда? Тим більше, що в матеріалі досить красномовних фактів про можливу корумпованість чиновника", - зазначив Хурсин.

Він також нагадав, що формально Кирилюк займає пост заступника голови КП, хоча ще у 2016 році намагався зайняти посаду генерального директора.

"Тоді його посунув Дмитро Левченко, чий тесть, Роман Романюк, близький до мера Віталія Кличка і є членом в "Ударі" з 2010 року. Втім, Кирилюк і на своєму посту розвернувся на повну. Адже за посадою він відповідає за всі закупівлі, ремонт рухомого складу та будівництва. І, як кажуть злі язики, уже як дивиться, збирає з цих - безумовно, найбільш грошових напрямків - чорну касу. ЗМІ наводять цікаві приклади схем Павла Кирилюка з підтасовуванням тендерів і подальшим виведенням бюджетних коштів на "ліві" фірми з подальшим переведенням в готівку. З фейковими сайтами "постачальників", де ціна запчастин завищена на 300%, та у яких "Київпастранс" їх і купує. У розслідуванні окремо вказується, що, обплутавши столичне КП корупційними мережами, Кирилюк почав поглядати на "Укрзалізницю". Великі зв'язки в політикумі дозволили йому прилаштувати туди дружину. І теж на вельми хлібну посаду заступника начальника Департаменту казначейства. А незабаром чиновник планує продовжити "кадрову експансію" в УЗ", - написав журналіст.

На його думку, опублікованих фактів більш ніж достатньо не тільки для звільнення Павла Кирилюка, але і для відкриття на нього кримінальних справ.

"Так чому немає реакції від глави КП Дмитра Левченка, від міської влади, від мера Віталія Кличка нарешті? Адже він не може не бути в курсі, що відбувається в "Київпастрансі", мало того - він же постійно отримує докори від киян через паскудну роботу наземного транспорту столиці, через "вбиті" автобуси, тролейбуси й трамваї. Все пояснюється, як завжди, просто. Левченко повинен бути в курсі "діяльності" свого заступника, він і сам герой різних антикорупційних розслідувань. При цьому на посаді залишається завдяки тестеві Романюку, який його успішно відмазує, як знову-таки кажуть злі язики. Кличко, можливо, теж "в темі". А ніяк не реагує, тому що, як кажуть знаючі люди, сам покриває ці схеми й має з них свою частку. Хоча я дуже сподіваюся, що мої джерела помиляються, і Віталій Володимирович все-таки не причетний до пограбування "Київпастрансу" - і найближчим часом відреагує на свавілля Кирилюка", - резюмував Хурсин.