Глобальное потепление превратит Сахару в цветущий сад: климатологи забили тревогу

Глобальное потепление превратит Сахару в цветущий сад, а температура по планете в целом повысится на два градуса Цельсия. Такой прогноз озвучили климатологи из Германии и США из Института климатологических исследований в Потсдаме под руководством Якоба Шеве.

Как сообщается в климатологическом прогнозе, Сахара, которая сегодня представляет собой одно из самых сухих и безжизненных мест на планете, ранее напоминала сад. В некоторые периоды истории планеты на территории Сахары было немало растительности. С изменениями климата Сахара снова может превратиться в цветущий сад. Новое исследование было опубликовано в журнале Earth System Dynamics.

По мнению ученых в случае, если глобальное потепление замедлится, климатическая ситуация в регионе Сахель (южные окраины Сахары) может измениться в лучшую сторону. Как показал ряд климатических моделей, подготовленных специалистами, если во многих других участках мира в результате изменений климата наступит засуха, Сахель, наоборот, станет более плодородной и пригодной для сельского хозяйства.

Климатологи считают, что такие изменения будут связаны с новыми климатическими условиями. Если изменится характер движения муссонов у берегов Африки, в Сахель будет попадать значительно большее количество влаги. Исследователи прогнозируют, что, если среднемировая температура преодолеет определенный "рубеж", регион Сахель станет значительно более "зеленым" всего за пять лет или даже за меньший срок. Ученые считают, что нынешние темпы глобального потепления приведут к тому, что уже к концу ХХІ века часть Сахары превратится в цветущие сады.

Напомним, что ранее синоптик дал свой климатический прогноз. По его наблюдениям уже сейчас южные районы Украины приближаются к греческому климату.

Ранее мы писали, украинский климатолог предупредил, что изменения климата, вызванные глобальным потеплением, могут привести к температурам, опасным для жизни.

Также климатологи предупредили, что из-за глобального потепления карта мира полностью изменится.