Глобальное потепление может привести к катастрофе: экологи волнуются за Крым

Глобальное потепление может привести к катастрофе на территории Украины. Экологи объяснили, что наличие в стране Азовского и Черного моря при повышении температуры воздуха приведет к повышению уровню воды. А это потянет за собой исчезновение целых регионов на побережье.

Как рассказала координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодія" Евгения Засядько в эфире OBOZREVATEL, глобальное потепление может привести к тому, что Крым просто исчезнет с лица земли.

"В Украине есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышения температуры является очень актуальной. В случае повышения температуры на 3 градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Это, на первый взгляд, выглядит не большим изменением. Но, по нашим подсчетам, в таком случае Украина потеряет более миллиона гектаров земель. 75 тысяч человек станут в Украине климатическими беженцами. Такая смена климата затопит 590 населенных пунктов", - заявила эколог.

Она объяснила, что остановить экологическую катастрофу можно и для этого нужно запретить во всем мире пластиковые пакеты.

"Глобальное потепление является антропогенным фактором. Это как раз влияние человека. Поскольку после индустриальной революции мы начали активно сжигать ископаемые, от чего мы до сих пор очень зависимы. И этот процесс создает своеобразный купол, который нагревает планету. Да, были колебания в сторону ухудшения и улучшения климатической ситуации, но то, что происходит сейчас, в этом году, еще никогда не было зафиксировано", - сказала Засядько.