"Гнев народа": конфликт под Киевом обернулся потасовкой и пожаром (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Также на месте заметили "титушек"

Конфликт между жителями и застройщиком в городе Вишневое Киевской области закончился потасовкой и пожаром. Соответствующее видео опубликовал Максим Руденко в Facebook.

"Вишневое. Вместо парка строят жилой комплекс, несмотря на запрет суда. Вот что бывает, когда местные депутаты и полиция на одной стороне с застройщиком. Гнев народа онлайн", - сказал он.

Видео: потасовка и пожар в Вишневом (facebook.com/Максим Руденко)

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах можно заметить, как местные жители палят забор горе-застройщика. Более того, известно, что в ходе инцидента произошла потасовка между жителями города и "титушками".

Те бросали в жителей Вишневого камни, палки и применяли слезоточивый газ. Видео столкновения опубликовал местный житель Александр Тигов.

Видео: драка с титушками в Вишневом (facebook.com/Александр Тигов)

Напомним, в городе Вишневое, что под Киевом, по улице Европейская между домами №24 и №22 произошла серьезная драка между жителем одного из домов и компанией, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

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