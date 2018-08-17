"Гнів народу": конфлікт під Києвом обернувся бійкою і пожежею (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Також на місці помітили "титушок"

Конфлікт між мешканцями та забудовником у місті Вишневе Київської області закінчився бійкою і пожежею. Відповідне відео опублікував Максим Руденко Facebook.

"Вишневе. Замість парку будують житловий комплекс, не дивлячись на заборону суду. Ось що буває, коли місцеві депутати і поліція на одній стороні з забудовником. Гнів народу онлайн", - сказав він.

Відео: бійка і пожежа у Вишневому (facebook.com/Максим Руденко)

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах можна помітити, як місцеві жителі палять паркан горе-забудовника. Більш того, відомо, що в ході інциденту сталася бійка між жителями міста і "тітушками".

Ті кидали у жителів Вишневого каміння, палиці й застосовували сльозогінний газ. Відео сутички опублікував місцевий житель Олександр Тигов.

Відео: бійка з титушками у Вишневому (facebook.com/Александр Тигов)

Нагадаємо, у місті Вишневе, що під Києвом, по вулиці Європейська, між будинками №24 та №22 відбулася серйозна бійка між жителем одного з будинків і компанією, яка була у стані алкогольного сп'яніння.

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