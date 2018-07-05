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"Гнилые стишки": в советском фильме обнаружили антиукраинскую пропаганду (видео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 15:40
Скриншот фрагмента фильма
Скриншот фрагмента фильма

Странные речи заметили в диалогах героев киноленты

В советском фильме 1954 года "Об этом забывать нельзя" заметили антиукраинскую пропаганду. На это указал российский публицист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

"Антиукраинская пропаганда в советском кино, чтобы привыкали к мысли, что нет независимой Украины, а есть только советская. И вот это вот смотрели и впитывали миллионы предков сегодняшних моторол и табаковых", - написал  он.

Видео: Фрагмент советского фильма (facebook.com/TverskoyAA)

Журналист опубликовал фрагмент кинофильма, в котором можно услышать диалоги героев.

"Я Украину люблю все сильней. Вековечную неизменную. И ничто не сравнится с ней".. Ты зачем это написал? Но ведь это не пятиклассник средней школы, а студент исторического факультета.. Гнилые стишки, Ростислав! Неужели ты сам не понимаешь, что под такими стишками может подписаться враг. Да, враг, который ненавидит Украину и презирает ее людей! Глазами Грушевского ты смотришь на Украину! О какой любви? О какой Украине ты говоришь в своих стихах, ведь не наша это Украина, не советская.. Я о Степане Бандере", - говорит героиня фильма.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Кстати, пропагандисты Кремля ищут образ нового врага для россиян.

"Главная мысль многих "антипутинских" авторов: какой народ, такая и власть, Россия — мордор, он должен быть уничтожен; спасайтесь, кто может, а остальные ответят за преступления своей страны", - считает социолог.

Эйдман отметил, что кремлевская пропагандистская машина работает на создание именно такой картины мира в сознании россиян.

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Теги: пропаганда, советское кино
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