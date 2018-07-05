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"Гнилі віршики": у радянському фільмі виявили антиукраїнську пропаганду (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 15:40
Скриншот фрагменту фільму
Скриншот фрагменту фільму

Дивні речі помітили в діалогах героїв кінострічки

У радянському фільмі 1954 року "Про це не можна забувати" помітили антиукраїнську пропаганду. На це вказав російський публіцист Олександр Тверський на своїй сторінці в Facebook.

"Антиукраїнська пропаганда в радянському кіно, щоб звикали до думки, що немає незалежної України, а є лише радянська. І ось це дивилися і вбирали мільйони предків сьогоднішніх моторол і табакових", - написав він.

Відео: Фрагмент радянського фільму (facebook.com/TverskoyAA)

Журналіст опублікував фрагмент кінофільму, в якому можна почути діалоги героїв.

"Я люблю Україну все сильніше. Віковічну незмінну. І ніщо не зрівняється з нею".. Ти навіщо це написав? Але ж це не п'ятикласник середньої школи, а студент історичного факультету.. Гнилі віршики, Ростислав! Невже ти сам не розумієш, що під такими віршиками може підписатися ворог. Так, ворог, який ненавидить Україну і зневажає її людей! Очима Грушевського ти дивишся на Україну! Про яку любов? Про яку Україну ти говориш у своїх віршах, адже не наша це Україна, не радянська.. Я про Степана Бандеру", - каже героїня фільму.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

До речі, пропагандисти Кремля шукають образ нового ворога для росіян.

"Головна думка багатьох "антипутінських" авторів: який народ, така і влада, Росія — мордор, він повинен бути знищений; рятуйтеся, хто може, а решта відповідатимуть за злочини своєї країни", - вважає соціолог.

Эйдман зазначив, що кремлівська пропагандистська машина працює на створення саме такої картини світу в свідомості росіян.

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Теги: пропаганда, советское кино
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