"Гопники в погонах?": в сети рассказали о наглых мошенниках, которые якобы сотрудничают с полицией

Мошенники просто знали телефонный номер владельца

В сети рассказали о мошенниках, которые якобы сотрудничают с полицией. Киевлянин, у которого обворовали машину, рассказал историю, которая с ним приключилась. Из его припаркованного автомобиля вытащили магнитолу, он обратился в полицию, а через некоторое время стал получать звонки от людей, которые якобы предлагали ему вернуть вещи из авто, но за вознаграждение. Всю историю он подробно описал на странице в Facebook. Ниже приводим текст без изменений.

"Пост о том, как полиция продает наши персональные данные вымогателям. В конце прошлой недели мою машину, припаркованную под окном на Красноармейской, ограбили какие-то отморозки (разбили стекло, вытащили магнитолу). Потеря магнитолы и торчащие провода могли стать самым неприятным воспоминанием, но я решил обратиться в полицию. В полицию я сообщил не затем, чтобы вернуть украденное, а просто для того, чтобы зафиксировать обращение и помочь следствию найти грабителей. По словам участкового, в ту ночь ограбили 7 машин, и все в районе Красноармейской - Бассейной. Я позвонил в 102, через пару часов на место приехали оперативники, составили протокол и сняли отпечатки. Прошло два дня", - написал мужчина.

Скриншот (facebook.com/skvol)

"Тут начинается самое интересное. В воскресенье утром мне звонит незнакомый номер. Голос в трубке называет меня по ФИО, и предлагает за деньги вернуть мне украденные из машины документы. На вопрос, откуда у него мой номер телефона, голос нахально отвечает “Откуда надо”. А на вопрос, какие именно документы у него находятся, звучит совсем уж раздраженное “Так тебе надо или нет?”. Я повторял один и тот же вопрос – “Какие именно документы находятся у вас?”. Голос возбуждался все сильнее, переходил на матерную лексику, но не признавался что за документы у него находятся. Тогда я поставил вопрос иначе – я сказал, что готов забрать документы, но пусть он назовет хотя бы один из тех, которые у него на руках. Голос наугад сказал “водительское и техпаспорт”. На этом моменте я рассмеялся и повесил трубку", - описал ситуацию мужчина.

Скриншот (facebook.com/skvol)

Как оказалось, никакие документы из машины не пропадали.

Здесь есть два момента, зная которые понять эти звонки становится проще.

1. Свой телефонный номер я купил в декабре, а машину закрыл в октябре. Номер, по которому мне звонили, был только у следователя и нескольких близких людей – грабители его узнать не могли. 2. Никаких документов у меня не пропадало. “Пропали какие-то документы” – так я отмазался от назойливого оперативника, чтобы он отстал с вопросами для своего протокола. А водительское и техпаспорт я ношу с собой в кошельке, из документов в машине были только старые чеки из стоматологии. Через несколько часов звонящий сделал еще одну попытку, на этот раз уже более настойчиво требующий от меня выкупить у него “похищенное”. На мой прямой вопрос “Вы работаете в полиции?” голос раздраженно ответил “Та какая тебе разница”, после чего полностью перешел на нецензурную брань. Я повесил трубку, и и через минуту получил сообщение, которое вы видите на скриншоте. Мораль у каждого будет свой, но у меня один вопрос – если в центре Киева (Печерский райотдел, отделение на Бессарабской площади) работают такие гопники в погонах, то где то место, где их нет?" - продолжил он.

Скриншот (facebook.com/skvol)

"Выясняется, что это отработанная схема, в которой полиция продает вымогателям данные о только что совершенных преступлениях. Людям звонят и обещают вернуть похищенное в обмен на денежный перевод. Естественно, никому ничего не возвращают", - подытожил мужчина.

Скриншот (facebook.com/skvol)

Напомним, что аферисты отобрали у голодающего пенсионера квартиру в центре Киева.

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