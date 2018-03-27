"Гопники в погонах?": у мережі розповіли про нахабних шахраїв, які нібито співпрацюють з поліцією

Шахраї просто знали телефонний номер власника

У мережі розповіли про шахраїв, які нібито співпрацюють з міліцією. Киянин, у якого обікрали машину, розповів історію, яка з ним трапилася. З його припаркованого автомобіля витягли магнітолу, він звернувся в поліцію, а через деякий час став отримувати дзвінки від людей, які нібито пропонували йому повернути речі з авто, але за винагороду. Всю історію він докладно описав на сторінці Facebook. Нижче наводимо текст без змін.

"Пост про те, як поліція продає наші персональні дані здирникам. Наприкінці минулого тижня мою машину, припарковану під вікном на Червоноармійській, пограбували якісь відморозки (розбили скло, витягли магнітолу). Втрата магнітоли і стирчать дроти могли стати самим неприємним спогадом, але я вирішив звернутися в поліцію. В поліцію я повідомив не потім, щоб повернути вкрадене, а просто для того, щоб зафіксувати звернення і допомогти слідству знайти грабіжників. За словами дільничного, в ту ніч пограбували 7 машин, і всі в районі Червоноармійській - Басейній. Я зателефонував 102, через пару годин на місце приїхали оперативники, склали протокол і зняли відбитки. Минуло два дні", - написав чоловік.

Скріншот (facebook.com/skvol)

"Тут починається найцікавіше. У неділю вранці мені дзвонить незнайомий номер. Голос у трубці називає мене по ПІБ, і пропонує за гроші повернути мені вкрадені з машини документи. На питання, звідки у нього мій номер телефону, голос нахабно відповідає "Звідки треба". А на питання, які саме документи у нього знаходяться, звучить зовсім вже роздратоване "Так тобі треба, чи ні?". Я повторював один і той же питання – "Які саме документи знаходяться у вас?". Голос збуджувався все сильніше, переходив на матірну лексику, але не зізнавався що за документи у нього знаходяться. Тоді я поставив питання інакше – я сказав, що готовий забрати документи, але нехай він назве хоча б один з тих, які у нього на руках. Голос навмання сказав "посвідчення і техпаспорт". На цьому моменті я розсміявся і повісив трубку", - описав ситуацію чоловік.

Скріншот (facebook.com/skvol)

Як виявилося, ніякі документи з машини не пропадали.

Тут є два моменти, знаючи які зрозуміти ці дзвінки стає простіше.

1. Свій телефонний номер я купив в грудні, а машину закрив у жовтні. Номер, за яким мені дзвонили, був тільки у слідчого і кількох близьких людей – грабіжники його впізнати не могли. 2. Ніяких документів у мене не пропадало. "Пропали якісь документи", – так я відмазався від настирливого оперативника, щоб він відстав з питаннями для свого протоколу. А посвідчення і техпаспорт я ношу з собою в гаманці, документи в машині були тільки старі чеки з стоматології. Через кілька годин дзвонить зробив ще одну спробу, на цей раз вже більш наполегливо вимагає від мене викупити у нього "вкрадене". На моє пряме запитання: "Ви працюєте в поліції?" голос роздратовано відповів "Та яка тобі різниця", після чого повністю перейшов на нецензурну лайку. Я повісив трубку і через хвилину отримав повідомлення, яке ви бачите на скріншоті. Мораль у кожного буде свій, але у мене одне питання – якщо в центрі Києва (Печерський райвідділ, відділення на Бессарабській площі) працюють такі гопники в погонах, то де те місце, де їх немає?" - продовжив він.

Скріншот (facebook.com/skvol)

"З'ясовується, що це відпрацьована схема, в якій поліція продає здирникам дані про скоєні злочини. Людям телефонують і обіцяють повернути викрадене в обмін на грошовий переказ. Природно, нікому нічого не повертають", - підсумував чоловік.

Скріншот (facebook.com/skvol)

Нагадаємо, що аферисти відібрали у голодуючого пенсіонера квартиру в центрі Києва.

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