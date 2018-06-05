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"Гордимся": украинский боец поразил сеть своим талантом (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 09:10
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

Опубликован забавный видеоролик

Украинцев восхитил актерский талант военного, который исполнил юмористический номер. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

"Украина имеет талант!" - сказано в подписи к ролику.

На видео запечатлен юмористический номер, которым один из бойцов Операции объединенных сил на Донбассе развлекает сослуживцев.



 

Видео: Юмористический номер бойца (twitter.com/dmitrosel007)

В сети восхитились талантом военного.

"Как замечательно, просто фантастика. Это еще и воспитательная работа! Какие же вы все невероятно прекрасные!" - пишут в сети.

"Какой молодец! Ребята, спасибо вам – за вас, таких смелых, надежных, профессиональных! Гордимся вами!" – комментируют пользователи.

Ранее украинцев восхитила 33-летняя женщина-офицер.

"Ей 33 года, она - младший лейтенант. Лина пошла в армию по стопам отца - он был кадровым военным, какое-то время возглавлял в Новограде-Волынском полигон и вышел на пенсию еще до начала войны на Донбассе", - сообщили авторы публикации.

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Теги: военный, ООС, талант, Боец
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