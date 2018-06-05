"Пишаємося": український боєць вразив мережу своїм талантом (відео)

Опубліковано кумедний відеоролик
Українців захопив акторський талант військового, який виконав гумористичний номер. Відповідне відео було опубліковано в Twitter.
"Україна має талант!" - сказано в підписі до ролика.
На відео зображений гумористичний номер, яким один з бійців Операції об'єднаних сил на Донбасі розважає товаришів по службі.
Україна має талант!#War #війна #война #ООС #Ukraine #Україна pic.twitter.com/DiShGkNK69Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 2 червня 2018 р.
Відео: Гумористичний номер бійця (twitter.com/dmitrosel007)
У мережі захоплювалися талантом військового.
"Як чудово, просто фантастика. Це ще і виховна робота! Які ж ви всі неймовірно прекрасні!" - пишуть в мережі.
"Який молодець! Хлопці, спасибі вам за вас, таких сміливих, надійних, професійних! Пишаємося вами!" – коментують користувачі.
Раніше українців захопила 33-річна жінка-офіцер.
"Їй 33 роки, вона - молодший лейтенант. Ліна пішла в армію по стопах батька - він був кадровим військовим, якийсь час очолював у Новограді-Волинському полігон і вийшов на пенсію ще до початку війни на Донбасі", - повідомили автори публікації.
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