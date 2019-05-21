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Горе-дочь прятала тело матери ради пенсии: все подробности

STYLERЖизнь    21.05.2019 - 13:57
Горе-дочь прятала тело матери ради пенсии: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Девушка скрывала смерть матери из-за денег

В Черновицкой области женщина вместе со своим сожителем спрятала бездыханное тело матери, чтобы получать ее пенсию. На данный момент злоумышленница задержана, ей грозит наказание. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Точная дата смерти пенсионерки будет известна после проведения экспертизы. Первыми исчезновение жительницы заметили работники сельсовета и обратились в апреле в полицию. После этого пропавшую объявили в розыск.

Дочь рассказала полицейским, что мать жива и находится в Черновцах, однако видятся они редко. Однако позже женщина в очередной раз пришла за пенсией своей матери, где ее поджидали полицейские.

Правоохранители решили узнать, где именно живет мать, но, когда пошли к дому, дочь призналась, что на самом деле родственница не исчезала, а умерла. После чего тело было перенесено в подвал.

Девушка отрицает, что делала это ради денег. По ее версии, у нее не было средств на похороны, потому она так поступила.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту мошенничества, в частности присвоение 8 тысяч гривен пенсии умершей матери. Сожителя злоумышленницы пока что не нашли.

Видео: (YouTube/Поліція Чернівецької області)

Напомним, что в Николаевской области до смерти замучили пару пенсионеров. Друг загиблого стверджує, що Новицькому погрожували незадовго до трагедії.

Мы писали, что в Запорожской области убили ветерана АТО, соучредителя организации "Защитники Украины".

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