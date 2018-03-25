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На горнолыжном курорте Грузии выпал красный снег

STYLERLIFE        25.03.2018 - 18:24
Фото: красный снег (facebook.com/GoderdziResorts)
Фото: красный снег (facebook.com/GoderdziResorts)

Мелкая пыль не всегда выпадает вместе с осадками и окрашивает снег

На горнолыжном курорте Годергези в высокогорной Аджарии выпал красный снег.

Фото с последствиями природного явления опубликовали на Facebook-странице курорта.

Красный снег на курорте (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Таким образом, песчаная буря из Северной Африки добралась до Грузии. По словам синоптиков, мелкая пыль не всегда выпадает вместе с осадками и окрашивает снег.

Красный снег на курорте (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Красный снег на курорте (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Пыль еще и остается в воздухе, поскольку небо над многими регионами Грузии затянуто желтой дымкой.

Красный снег на курорте (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Красный снег на курорте (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария. В результате выхода из строя канатки часть кресел с туристами врезались друг в друга. Одна из пострадавших - беременная женщина.

По уточненной информации, восемь человек обратились в клинику неотложной помощи Гудаури. Семеро из них остаются на месте. Одного уже выписали. К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют внимания — один гражданин Украины и один Швеции.

А на днях в городе Измаил Одесской области выпал желтый снег
 

 

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Теги: снег, Грузия, курорт
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