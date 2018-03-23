Под Одессой выпал снег желтого цвета (фото)

Специалисты провели лабораторное исследование
В городе Измаил Одесской области выпал желтый снег. Об этом рассказал мэр Андрей Абрамченко на своей странице в соцсети Facebook. Соответствующие фото также опубликовали на странице Украинского гидрометцентра.
Глава города сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.
"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке вредных химических веществ не обнаружено", - отметил Абрамченко.
Фото: Желтый снег (facebook.com/ukrgmc.official)
Согласно опубликованному документу, опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.
Фото: Документ (facebook.com/Андрей Абрамченко)
"Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки", - сообщили в Украинском гидрометцентре.
Скриншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)
"А у нас в Одессе сейчас идет желтый и красный. Ладно желтый из-за песка, а красный из-за чего?" – спросили в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrgmc.official)
Скриншот поста (facebook.com/Андрей Абрамченко)