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Под Одессой выпал снег желтого цвета (фото)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 14:34
Фото: Белый снег (pixabay.com/Natalia_Kollegova)
Фото: Белый снег (pixabay.com/Natalia_Kollegova)

Специалисты провели лабораторное исследование

В городе Измаил Одесской области выпал желтый снег. Об этом рассказал мэр Андрей Абрамченко на своей странице в соцсети Facebook. Соответствующие фото также опубликовали на странице Украинского гидрометцентра.

Глава города сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке вредных химических веществ не обнаружено", - отметил Абрамченко.

 

Фото: Желтый снег (facebook.com/ukrgmc.official)

Согласно опубликованному документу, опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.

Фото: Документ (facebook.com/Андрей Абрамченко)

"Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Скриншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

"А у нас в Одессе сейчас идет желтый и красный. Ладно желтый из-за песка, а красный из-за чего?" – спросили в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrgmc.official)

Скриншот поста (facebook.com/Андрей Абрамченко)

Ранее на Донбассе выпал снег странного цвета.

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Теги: Одесса, погода, снег
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