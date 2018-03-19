"Главное его не есть": на Донбассе выпал снег странного цвета

Очевидцы говорят, что в Запорожье такая же ситуация

На Донбассе выпал снег странного цвета. Об этом сообщили в Twitter.

Пользователи пишут, что в Горловке выпали осадки кремового оттенка. А вот в Селидово снег был рыжеватый, в Перевальске Луганской области – желтого цвета.

Очевидцы отметили, что в Запорожье такая же ситуация.

Скриншот поста (twitter.com/rjpthjuljvjq)

В комментариях отмечают, что и в Запорожье похожая ситуация.

"Главное его не есть", - пишут в сети.

"Не знаю как на Донбассе, в Запорожье такой же", - уточнили пользователи.

"Снег действительно выпал с розоватым оттенком. Скорее всего, вулканический пепел или песок подкрасил его", - предположили в комментариях.

Ранее пользователи сети удивились огромным сугробам снега в Луганской области.

На официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в Facebook были опубликованы снимки с изображением огромных сугробов снега, с которыми пытаются справиться снегоуборочные машины.