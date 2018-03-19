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"Главное его не есть": на Донбассе выпал снег странного цвета

STYLERLIFE        19.03.2018 - 11:19
Фото: Снег (РБК-Украина)
Фото: Снег (РБК-Украина)

Очевидцы говорят, что в Запорожье такая же ситуация

На Донбассе выпал снег странного цвета. Об этом сообщили в Twitter.

Пользователи пишут, что в Горловке выпали осадки кремового оттенка. А вот в Селидово снег был рыжеватый, в Перевальске Луганской области – желтого цвета.

Очевидцы отметили, что в Запорожье такая же ситуация.

Скриншот поста (twitter.com/rjpthjuljvjq)

В комментариях отмечают, что и в Запорожье похожая ситуация.

"Главное его не есть", - пишут в сети.

"Не знаю как на Донбассе, в Запорожье такой же", - уточнили пользователи.

"Снег действительно выпал с розоватым оттенком. Скорее всего, вулканический пепел или песок подкрасил его", - предположили в комментариях.

Ранее пользователи сети удивились огромным сугробам снега в Луганской области.

На официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в Facebook были опубликованы снимки с изображением огромных сугробов снега, с которыми пытаются справиться снегоуборочные машины.

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