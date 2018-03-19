"Головне його не їсти": на Донбасі випав сніг дивного кольору

Очевидці кажуть, що в Запоріжжі така ж ситуація
На Донбасі випав сніг дивного кольору. Про це повідомили в Twitter.
Користувачі пишуть, що в Горлівці випали опади кремового відтінку. А ось в Селидове сніг був рудуватий, в Перевальську Луганської області – жовтого кольору.
Очевидці зазначили, що в Запоріжжі така ж ситуація.
Скріншот поста (twitter.com/rjpthjuljvjq)
В коментарях відзначають, що і в Запоріжжі схожа ситуація.
"Головне його не є", - пишуть в мережі.
"Не знаю як на Донбасі, на Запоріжжі такою ж", - уточнили користувачі.
"Сніг справді випав з рожевим відтінком. Швидше за все, вулканічний попіл або пісок підфарбував його", - припустили в коментарях.
Раніше користувачі мережі здивувалися величезних заметах снігу в Луганській області.
На офіційній сторінці Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" у Facebook були опубліковані знімки із зображенням величезних кучугур снігу, з якими намагаються впоратися снігоприбиральні машини.