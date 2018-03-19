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"Головне його не їсти": на Донбасі випав сніг дивного кольору

STYLERLIFE        19.03.2018 - 11:19
Фото: Сніг (РБК-Україна)
Фото: Сніг (РБК-Україна)

Очевидці кажуть, що в Запоріжжі така ж ситуація

На Донбасі випав сніг дивного кольору. Про це повідомили в Twitter.

Користувачі пишуть, що в Горлівці випали опади кремового відтінку. А ось в Селидове сніг був рудуватий, в Перевальську Луганської області – жовтого кольору.

Очевидці зазначили, що в Запоріжжі така ж ситуація.

Скріншот поста (twitter.com/rjpthjuljvjq)

В коментарях відзначають, що і в Запоріжжі схожа ситуація.

"Головне його не є", - пишуть в мережі.

"Не знаю як на Донбасі, на Запоріжжі такою ж", - уточнили користувачі.

"Сніг справді випав з рожевим відтінком. Швидше за все, вулканічний попіл або пісок підфарбував його", - припустили в коментарях.

Раніше користувачі мережі здивувалися величезних заметах снігу в Луганській області.

На офіційній сторінці Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" у Facebook були опубліковані знімки із зображенням величезних кучугур снігу, з якими намагаються впоратися снігоприбиральні машини.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: снег
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