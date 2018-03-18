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"Вот это весна": пользователи сети удивилсь огромным сугробам снега в Луганской области

STYLERLIFE        18.03.2018 - 17:15
Снегопад в Луганской области (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Снегопад в Луганской области (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

В Укравтодоре сообщили о выпадении рекордного количества снега на Востоке Украины

На официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в Facebook были опубликованы снимки с изображением огромных сугробов снега, с которыми пытаются справиться снегоуборочные машины.

По информациям ведомства, рекордное за последние годы количество снега выпало в Луганской области.

Скриншот: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

На одном из фото, опубликованном в социальной сети, можно увидеть размеры сугробов в соотношении с человеческим ростом.

Снегопад в Луганской области. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Снегоуборочные машины в Луганской области. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Интнернет-пользователи были весьма удивлены количеству выпавшего снега на Востоке Украины. Некоторые даже не поверили в подлинность изображений.

"Вот это весна... Сильно", "А почему так много?", "Сепаров туда", "Это очередное вранье от Укравтодора, нет там столько снега", - написали в комментариях блогеры.

Скриншот: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Напомним, под Харьковом 12-летняя девочка провела больше часа под тонной снега.

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