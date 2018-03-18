"Ось це весна": користувачі мережі здивувались величезних заметах снігу в Луганській області

В Укравтодорі повідомили про випаданні рекордної кількості снігу на Сході України

На офіційній сторінці Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" у Facebook були опубліковані знімки із зображенням величезних кучугур снігу, з якими намагаються впоратися снігоприбиральні машини.

За інформацією відомства, рекордна за останні роки кількість снігу випала в Луганській області.

Скріншот: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

На одному з фото, опублікованому в соціальній мережі, можна побачити розміри заметів у співвідношенні з людським зростом.

Снігопад в Луганській області. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Снігоприбиральні машини в Луганській області. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Інтнернет-користувачі були вельми здивовані кількістю снігу, що випав на Сході України. Деякі навіть не повірили у справжність зображень.

"Ось це весна... Сильно", "А чому так багато?", "Сепарів туди", "Це чергова брехня від Укравтодору, немає там стільки снігу", - написали в коментарях блогери.

Скріншот: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Нагадаємо, під Харковом 12-річна дівчинка провела більше години під тонною снігу.