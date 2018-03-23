Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Одесою випав сніг жовтого кольору (фото)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 14:34
Фото: Білий сніг (pixabay.com/Natalia_Kollegova)
Фото: Білий сніг (pixabay.com/Natalia_Kollegova)

Фахівці провели лабораторне дослідження

В місті Ізмаїл Одеської області випав жовтий сніг. Про це розповів міський голова Андрій Абрамченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Відповідні фото також опублікували на сторінці Українського гідрометцентру.

Очільник міста повідомив, що зразки снігу були направлені в Дунайську гідрометобсерваторію та в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів для лабораторних досліджень.

"Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді шкідливих хімічних речовин не виявлено", - зазначив Абрамченко.

 

Фото: Жовтий сніг (facebook.com/ukrgmc.official)

Згідно з опублікованим документом, небезпеки для людей, тварин і рослин опади не представляють.

Фото: Документ (facebook.com/Андрій Абрамченко)

"Це було викликане переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Скріншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

"А у нас в Одесі зараз йде жовтий і червоний. Гаразд, жовтий через пісок, а червоний через що?" - запитали в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrgmc.official)

Скріншот поста (facebook.com/Андрій Абрамченко)

Раніше на Донбасі випав сніг дивного кольору.

"З нюансами": синоптик дала приємний прогноз на вихідні "Вхурделило": в мережі згадали погоду в Україні пять років тому
Теги: Одеса, погода, снег
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top