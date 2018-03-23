Під Одесою випав сніг жовтого кольору (фото)

Фахівці провели лабораторне дослідження

В місті Ізмаїл Одеської області випав жовтий сніг. Про це розповів міський голова Андрій Абрамченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Відповідні фото також опублікували на сторінці Українського гідрометцентру.

Очільник міста повідомив, що зразки снігу були направлені в Дунайську гідрометобсерваторію та в Одеський лабораторний центр Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів для лабораторних досліджень.

"Лабораторні дослідження, проведені фахівцями Дунайської гідрометобсерваторії, показали, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна, в осаді шкідливих хімічних речовин не виявлено", - зазначив Абрамченко.

Фото: Жовтий сніг (facebook.com/ukrgmc.official)

Згідно з опублікованим документом, небезпеки для людей, тварин і рослин опади не представляють.

Фото: Документ (facebook.com/Андрій Абрамченко)

"Це було викликане переміщенням пилової хмари на висоті 3-5 км з районів північної Африки", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Скріншот поста (facebook.com/ukrgmc.official)

"А у нас в Одесі зараз йде жовтий і червоний. Гаразд, жовтий через пісок, а червоний через що?" - запитали в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrgmc.official)

Скріншот поста (facebook.com/Андрій Абрамченко)

Раніше на Донбасі випав сніг дивного кольору.