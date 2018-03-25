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На гірськолижному курорті Грузії випав червоний сніг

STYLERLIFE        25.03.2018 - 18:24
Фото: червоний сніг (facebook.com/GoderdziResorts)
Фото: червоний сніг (facebook.com/GoderdziResorts)

Дрібний пил не завжди випадає разом з опадами і забарвлює сніг

На гірськолижному курорті Годергезі в високогірній Аджарії випав червоний сніг.
Фото з наслідками природного явища опублікували на Facebook-сторінці курорту.

Червоний сніг на курорті (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Таким чином, піщана буря з Північної Африки дісталася до Грузії. За словами синоптиків, дрібний пил не завжди випадає разом з опадами і забарвлює сніг.

Червоний сніг на курорті (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Червоний сніг на курорті (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Пил ще і залишається в повітрі, оскільки небо над багатьма регіонами Грузії затягнуте жовтим серпанком.

Червоний сніг на курорті (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Червоний сніг на курорті (фото: facebook.com/GoderdziResorts)

Нагадаємо, 16 березня на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії сталася аварія. В результаті виходу з ладу канатки частина крісел з туристами врізалися один в одного. Одна з постраждалих - вагітна жінка.

За уточненою інформацією, вісім осіб звернулися в клініку невідкладної допомоги Гудаурі. Семеро з них залишаються на місці. Одного вже виписали. На щастя, ніхто не загинув і немає важких ушкоджень. Два пацієнта вимагають уваги - один громадянин України і один Швеції.

А днями в місті Ізмаїл Одеської області випав жовтий сніг.

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Теги: снег, Грузия, курорт
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