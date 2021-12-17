Гороскоп 2022 для знака Лошадь: какие важные перемены подарит вам Тигр

К знаку Лошадь могут отнести себя люди, рожденные в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годах.

Общая характеристика года

В вопросе финансов будет прослеживаться определенное равновесие. То есть может быть много работы, но и много заработка. Следует заранее продумать свои расходы, чтобы не влезть в долги - особенно опасна в этом первая половина года.

В году Тигра вас не ждет особых карьерных успехов, зато выйдет создать фундамент для будущего. Сделайте упор на командную работу.

В личной жизни семейным Лошадям придется сглаживать углы и решать конфликты, а одиноким - анализировать потенциальных партнеров, прежде чем начать с ними отношения.

Гороскоп Лошади на 2022 год для женщин

Для вас в 2022 году будут очень важны такие качества, как покорность, умение вовремя притормозить, промолчать в конфликтной ситуации. Чего не стоит делать, это идти напролом, пока ситуация не успокоится.

У вас есть шансы достичь успеха на работе, но для этого вам потребуется много упорства и терпения. Чтобы не потерять наработанный годами успех, не стоит сплетничать и осуждать за спинами других людей.

В личной жизни спокойствие вам будет только сниться. Вероятны конфликты с партнером, и даже разрывы. Чтобы избежать этого, больше времени проводите с партнером.

Гороскоп 2022 для Лошадей-мужчин

Вам следует прислушиваться к мнению окружающих, умерить свою гордость, чтобы она вам не навредила.

Вторая половина года может подарить вам радикальные перемены в жизни. До начала лета у вас будут то взлеты, то падения, но вскоре все стабилизируется, а разочарование сменится удачей. Но чтобы все сложилось удачно, вам придется как следует потрудиться, ленивым Лошадям - удачи не видать.

Свободные представители могут надеяться на встречу со своей половинкой. В год Тигра вы будете получать много внимания от представительниц противоположного пола.

Семейных Лошадей ждет уют и забота, которые им подарит супруга. Чтобы не было конфликтов, идите на компромиссы и прислушивайтесь к желаниям партнера.

Гороскоп Лошади на 2022 год на здоровье

Вас может настигнуть моральная усталость и выгорание. Чтобы этого избежать, не вникайте в чужие проблемы.

Природная привлекательность Лошадей будет поражать и увлекать окружающих. Ухоженные, привлекательные, сильные представители знака будут еще больше расцветать.

Женщинам-Лошадям лучше не прибегать к кардинальным изменениям в своей внешности. Ведь природа уже все продумала за них.