Гороскоп на сегодня: на Скорпиона свалятся деньги, а Рыб ждут перемены

Гороскоп на 28 мая 2020 для всех знаков Зодиака обещает удачу тем, кто сегодня не будет лениться и бить баклуши. А тем, кто посвятит день планированию и постановке целей звезды обещают помощь в новых начинаниях.

Астрологи говорят, что этот четверг в целом не несет каких-либо опасных и непредвиденных ситуаций. И хотя неприятных сюрпризов не будет, сегодня лучше отказаться от мыслей о прошлом, которые могут подпортить настроение, пишет Slovofraza.

Овен

Все дела с деньгами лучше перенести, ведь сегодня высока вероятность ошибки из-за рассеянности. Лучше посвятите себя решению мелких бытовых вопросов и не рискуйте понапрасну.

Телец

Приступы лени и апатии будут сегодня тянуть Тельцов обратно под теплое одеяло. Помогут взбодриться занятия спортом, если вы все же решитесь. А лучше всего - прогуляться на природе.

Близнецы

Сегодня Близнецам астрологи советуют посвятить день духовному развитию и расширением собственных возможностей. План действий по достижению своих целей будет как нельзя кстати.

Рак

Ракам лучше уделить день себе любимому, и откровенно ответить на вопросы, что давно вас так волновали. Посвятите день взвешиванию всех "за" и "против", и решение придет быстрее.

Лев

Львов сильно будут раздражать правила, установленные другими. Даже если вам захочется высказать свое мнение, астрологи рекомендуют воздержаться, так как вы можете попасть в конфликт.

Дева

Сегодня нужно внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха - это самодисциплина. Вам будет легко понять, что поможет достичь желаемых целей.

Весы

В семейной жизни стоит ждать доброй вести. Проблемы с финансами не будут возникать. Сегодня у вас будет отличное настроение и множество работы, которую вы с радостью выполните.

Скорпион

В этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Астрологи советуют верить в свои силы и прилагать максимум усилий к тем задачам, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Стрелец

Не жалейте себя и не рассказывайте никому, как сильно вы устали, ведь вас не поймут. Постарайтесь не лениться. Если вам это удастся, то уже совсем скоро будете пожинать плоды своего успеха.

Козерог

День хорош для монотонной работы, заботы о доме и родных. Свободное время уделите саморазвитию, а вечером позвольте себе просто расслабиться за просмотром хорошего кино.

Водолей

Астрологи рекомендуют не бездельничать особенно тем, кто страдает из-за плачевного финансового положения. Подумайте о курсах переквалификации, самообразовании, поиске новой работы, что удовлетворит ваши материальные запросы.

Рыбы

День будет благоприятным для общения и налаживания контактов. Будьте сегодня щедрыми и не ставьте себе рамок - небольшие эксперименты пойдут на пользу.

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