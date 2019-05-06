Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными

Гороскоп на май рассказывает, какие знаки Зодиака в ближайшем будущем могут ждать неприятности
Гороскоп здоровья на май 2019 года сулит некоторым знакам Зодиака ухудшение самочувствия, снижение энергетического потенциала и не только. Кому именно следует предельно осторожно относиться к своему здоровью - читайте в нашем гороскопе.
Май ознаменует ухудшение самочувствия. По словам астрологов, ко второй половине месяца большая часть основных задач уже будет выполнена, поэтому у Весов появится время для того, чтобы заняться оздоровлением своего организма. При этом, подчеркивают эксперты, не стоит забывать и о том, что психическое здоровье нуждается также в поддержке.
В мае Овны должны быть сдержанными. Особенно, это касается вопросов питания. Нужно меньше употреблять вредных продуктов и при этом не стоит утомлять себя и спортом. Лучше займитесь медитацией, йогой и прочими подобными практиками. Это все в комплексе поможет представителям этого знака Зодиака держать в балансе душевное и физическое здоровье.
Гороскоп здоровья на май (Коллаж РБК-Украина)
Май для представителей этого знака является наиболее подходящим периодом для того, чтобы заняться своим здоровьем. Во второй половине последнего месяца специалисты советуют заняться избавлением от вредных привычек, которые преследуют Козерогов в течение довольно долгого времени. Также стоит заняться спортом и придерживаться строгой диеты. Астрологи призывают не делать себе поблажек и не поддаваться соблазнам!
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