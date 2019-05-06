Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными

Гороскоп здоровья на май 2019 года сулит некоторым знакам Зодиака ухудшение самочувствия, снижение энергетического потенциала и не только. Кому именно следует предельно осторожно относиться к своему здоровью - читайте в нашем гороскопе.

Весы

Май ознаменует ухудшение самочувствия. По словам астрологов, ко второй половине месяца большая часть основных задач уже будет выполнена, поэтому у Весов появится время для того, чтобы заняться оздоровлением своего организма. При этом, подчеркивают эксперты, не стоит забывать и о том, что психическое здоровье нуждается также в поддержке.

Овен

В мае Овны должны быть сдержанными. Особенно, это касается вопросов питания. Нужно меньше употреблять вредных продуктов и при этом не стоит утомлять себя и спортом. Лучше займитесь медитацией, йогой и прочими подобными практиками. Это все в комплексе поможет представителям этого знака Зодиака держать в балансе душевное и физическое здоровье.

Гороскоп здоровья на май (Коллаж РБК-Украина)

Козерог

Май для представителей этого знака является наиболее подходящим периодом для того, чтобы заняться своим здоровьем. Во второй половине последнего месяца специалисты советуют заняться избавлением от вредных привычек, которые преследуют Козерогов в течение довольно долгого времени. Также стоит заняться спортом и придерживаться строгой диеты. Астрологи призывают не делать себе поблажек и не поддаваться соблазнам!

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