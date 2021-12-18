Гороскоп для знака Овца 2022: что изменит для вас Тигр, и в чем особенность этого года

Гороскоп на 2022 год расскажет, что ждет знак китайской (восточной) системы предсказаний - Овцу (Козу) в следующем году, повелителем которого станет Черный Водяной Тигр.

К знаку Козы относятся люди, которые родились в такие годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Общая характеристика года для Козы (Овцы)

В 2022-м году главным помощником представителей знака станет интуиция. Также они захотят делиться советами со всеми, кто бы этого ни просил. Но в целом захотят оставаться в тени, иногда будучи нерешительными и скромными.

Эксперты говорят, что в 2022-м году вас ждет очень много ярких, интересных событий, которые очень положительно повлияют на вашу жизнь.

Вопрос денег постоянно будет для Коз актуальным, так как ожидается много взлетов и столько же падений. Нужно стараться немного откладывать. Появится возможность сменить работу на более перспективную.

В отношениях могут быть судьбоносные встречи со второй половинкой. В целом год обещает быть бурным, но важно распознавать настоящие чувства от придуманных.

Что ждет женщин, рожденных в год Овцы

Эксперты говорят, что внутренний голос и интуиция поможет девушкам-Козам в сложных ситуациях. Вам следует научиться работать в команде и не стесняться обращаться за помощью, чтобы не остаться в одиночестве.

В работе вас ждет стабильность. При этом никаких взлетов, больших побед, но и падений не предвидится.

Семейные девушки- Козы смогут чувствовать себя комфортно, имея поддержку детей и партнера. Благодаря этому вам удастся справиться с любыми трудностями.

Гороскоп Козы на 2022 для мужчин

Вас ждет непростое первое полугодие в деловой, общественной, личной жизни. Но вы справитесь при условии уравновешенного и спокойного подхода. Уже с лета дела наладятся - мыслите позитивно и у вас все получится.

Во втором полугодии есть вероятность подняться по карьерной лестнице, так как руководство наконец оценит по достоинству мужчин-Коз.

Одинокие Козы познакомятся с девушкой мечты, отношения с которой могут перерасти в нечто серьезное.

Семейные мужчины-Козы выйдут на новый уровень романтики в отношениях.

Что ждет в год Козы в сфере здоровья

Вы будете полны энергии, однако помните - ресурсы всегда нужно подпитывать. Не исключены нервные срывы, поэтому важно предоставлять себе своевременно отдых.

В конце года есть вероятность, что обострятся хронические заболевания, возникнут проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Какие-либо хирургические вмешательства с большой вероятностью могут стать неудачными, что негативно скажется на ментальном здоровье.