"Горжусь своей бригадой": в сети показали меткий выстрел снайпера ВСУ в террориста (видео)

В подписи к опубликованному видео боец ООС почтил память погибшего героя "Чечена"

В социальной сети Facebook один из бойцов АТО и ООС опубликовал видеозапись, на которой видно, насколько точно и метко снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил по оккупанту в неподконтрольном донецком регионе. Соответствующая видеозапись размещена на странице на военнослужащего Макара Следопыта.

"Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Спасибо волонтерам! Уважение патриотам Украины!!! Павшим память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)", — отметил боец.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Макар Следопыт)

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, также содержатся жестокие кадры! Не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет.

Видео: (YouTube.com/Макар Следопыт)

Уточняется, что видео было снято весной 2018 года на окрестностях Донецкого аэропорта. Украинский снайпер стрелял с расстояния в 1647 метров.

В комментариях к видеозаписи на YouTube- канале пользователи сети поддержали бойцов и даже сравнили их с "санитарами войны".

"Поддерживаю вас на все 100500% !!!! В лесу есть волки, которые являются санитарами леса, а вы у нас – санитары войны, которые отстреливают тупых террористов", "Мастер своего дела… красиво работают ребята", – написали под видеозаписью пользователи.

Скриншот комментариев под видео (YouTube.com/Макар Следопыт)

Напомним, что в воскресенье, 17 июня, в Одессе, состоялась церемония прощания с Владимиром Дмитриевичем Галаганом (позывной Душман). Он умер в ночь с 13 на 14 июня в реанимации одесской больницы от онкозаболевания позвоночника, полученного в результате травмирования во время боевых действий.

Видео: (video.rbc.ua)