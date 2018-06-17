"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)

Герой за 4 года войны получил 11 ранений, но ни разу не сдался

В воскресенье, 17 июня, в Одессе, состоялась церемония прощания с Владимиром Дмитриевичем Галаганом (позывной Душман). Он умер в ночь с 13 на 14 июня в реанимации одесской больницы от онкозаболевания позвоночника, полученного в результате травмирования во время боевых действий. О церемонии прощании сообщил "Цензор.НЕТ".

Он родился в 1970 году. Всю жизнь посвятил защите Украины. Стал добровольцем, командиром 1-й роты, заместителем командира батальона 8 ОБ "Аратта" Украинской Добровольческой Армии, который. На церемонию прощания с Народным героем Украины пришли родственники, близкие, друзья, сослуживцы и просто неравнодушные жители города.

Фото: (censor.net.ua)

Побратимы вспоминают, что за 4 года войны Душман 11 раз получал ранения и каждый раз возвращался в строй.

"Он был все время на войне, он занимался только войной и даже не видел, как растет его внук. Он был одним из лучших разведчиков. У меня нет таких слов, чтобы сказать, что это был за человек и как он прожил свою жизнь", - отметил командир батальона с позывным Червень.

Фото: (censor.net.ua)

Владимир Галаган воевал в Песках, в Донецком аэропорту, Марьинке, Карловке, Водяном, Гнутово, Широкино в должности командира первой роты 8-го отдельного батальона "Аратта". Воевал на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор". Участвовал в боях возле села Пески.

Похоронят добровольца на Аллее Героев Западного кладбища. У него остались жена, две дочери и сын, сражающийся в добровольческом украинском корпусе "Правый Сектор".

Напомним, что Владимир Галаган с позывным "Душман" был активным участником Революции Достоинства. В 2014 году одним из первых встал на защиту страны от российской агрессии. Позже к нему присоединился и его сын.

Видео: video.rbc.ua