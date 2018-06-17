Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 18:32
Фото: (facebook.com/Володимир Душман Галаган)
Фото: (facebook.com/Володимир Душман Галаган)

Герой за 4 роки війни отримав 11 поранень, але жодного разу не здався

У неділю, 17 червня, в Одесі, відбулася церемонія прощання з Володимиром Дмитровичем Галаганом (позивний Душман). Він помер у ніч з 13 на 14 червня в реанімації одеської лікарні від онкозахворювання хребта, отриманого внаслідок травмування під час бойових дій. Про церемонію прощання повідомив "Цензор.НЕТ".

Він народився в 1970 році. Все життя присвятив захисту України. Став добровольцем, командиром 1-ї роти, заступником командира батальйону 8 ОБ "Аратта" Української Добровольчої Армії. На церемонію прощання з Народним героєм України прийшли родичі, близькі, друзі, колеги і просто небайдужі мешканці міста.

Фото: (censor.net.ua)

Побратими згадують, що за 4 роки війни Душман 11 разів отримував поранення і кожен раз повертався в стрій.

"Він увесь час був на війні, він займався тільки війною і навіть не бачив, як зростає його онук. Він був одним з кращих розвідників. У мене немає таких слів, щоб сказати, що це була за людина і як він прожив своє життя", - зазначив командир батальйону з позивним Червень.

Фото: (censor.net.ua)

Володимир Галаган воював в Пісках, в Донецькому аеропорту, Мар'їнці, Карлівці, Водяному, Гнутово, Широкіно на посаді командира першої роти 8-го окремого батальйону "Аратта". Воював на Донбасі у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у боях біля села Піски.

Поховають добровольця на Алеї Героїв Західного кладовища. У нього залишилися дружина, дві дочки і син, який бореться в добровольчому українському корпусі "Правий Сектор".

Нагадаємо, що Володимир Галаган з позивним "Душман" був активним учасником Революції Гідності. У 2014 році одним з перших став на захист країни від російської агресії. Пізніше до нього приєднався і його син.

Відео: video.rbc.ua

У мережі розповіли зворушливу історію бійця ЗСУ, який віддав життя за Україну (фото) "Виглядає як гетто": з'явилися кадри сутичок у Києві з висоти пташиного польоту (відео)
Теги: Одеса, Народный Герой Украины, умер, боец АТО, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся