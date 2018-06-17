"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)

Герой за 4 роки війни отримав 11 поранень, але жодного разу не здався

У неділю, 17 червня, в Одесі, відбулася церемонія прощання з Володимиром Дмитровичем Галаганом (позивний Душман). Він помер у ніч з 13 на 14 червня в реанімації одеської лікарні від онкозахворювання хребта, отриманого внаслідок травмування під час бойових дій. Про церемонію прощання повідомив "Цензор.НЕТ".

Він народився в 1970 році. Все життя присвятив захисту України. Став добровольцем, командиром 1-ї роти, заступником командира батальйону 8 ОБ "Аратта" Української Добровольчої Армії. На церемонію прощання з Народним героєм України прийшли родичі, близькі, друзі, колеги і просто небайдужі мешканці міста.

Фото: (censor.net.ua)

Побратими згадують, що за 4 роки війни Душман 11 разів отримував поранення і кожен раз повертався в стрій.

"Він увесь час був на війні, він займався тільки війною і навіть не бачив, як зростає його онук. Він був одним з кращих розвідників. У мене немає таких слів, щоб сказати, що це була за людина і як він прожив своє життя", - зазначив командир батальйону з позивним Червень.

Фото: (censor.net.ua)

Володимир Галаган воював в Пісках, в Донецькому аеропорту, Мар'їнці, Карлівці, Водяному, Гнутово, Широкіно на посаді командира першої роти 8-го окремого батальйону "Аратта". Воював на Донбасі у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у боях біля села Піски.

Поховають добровольця на Алеї Героїв Західного кладовища. У нього залишилися дружина, дві дочки і син, який бореться в добровольчому українському корпусі "Правий Сектор".

Нагадаємо, що Володимир Галаган з позивним "Душман" був активним учасником Революції Гідності. У 2014 році одним з перших став на захист країни від російської агресії. Пізніше до нього приєднався і його син.

Відео: video.rbc.ua