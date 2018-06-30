"Пишаюся своєю бригадою": бойовики показали влучний постріл снайпера ВСУ у терориста (відео)

У підписі до опублікованого відео боєць ООС вшанував пам'ять загиблого героя "Чечена"

В соціальній мережі Facebook один з бійців АТО та ООС опублікував відеозапис, на якому видно, наскільки точно і влучно снайпер Збройних сил України (ЗСУ) вистрілив по окупантові в непідконтрольному донецькому регіоні. Відповідний відеозапис розміщений на сторінці на військовослужбовця Макара Следопыта.

"Пишаюся ЗСУ! Пишаюся своєю бригадою! Дяка волонтерам! Шанапатріотам України!!! Полеглим пам'ять назавжди... Наступного дня після загибелі Чечена (Начосного Дениса)", — зазначив боєць.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Макар Следопыт)

Увага! На відео присутня нецензурна лексика, також містяться жорстокі кадри! Не рекомендується дивитися особам, які не досягли 18 років.

Відео: YouTube.com/Макар Следопыт)

Уточнюється, що відео було знято навесні 2018 року на околицях Донецького аеропорту. Український снайпер стріляв з відстані в 1647 метрів.

У коментарях до відкозапису на YouTube-каналі користувачі мережі підтримали бійців і навіть порівняли їх з "санітарами війни".

"Підтримую вас на всі 100500% !!!! В лісі є вовки, які є санітарами лісу, а ви у нас – санітари війни, які відстрілюють тупих терористів", "Майстер своєї справи... гарно працюють хлопці", – написали під відеозаписом користувачі.

Скріншот коментарів під відео (YouTube.com/Макар Следопыт)

Нагадаємо, що в неділю, 17 червня, в Одесі відбулася церемонія прощання з Володимиром Дмитровичем Галаганом (позивний Душман). Він помер у ніч з 13 на 14 червня в реанімації одеської лікарні від онкозахворювання хребта, отриманого внаслідок травмування під час бойових дій.

Відео: (video.rbc.ua)