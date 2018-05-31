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В госпитале Днепра умер раненый боец со Львова

STYLERLIFE        31.05.2018 - 16:54
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

47-летний воин был ранен в зоне ООС

В военном госпитале Днепра умер боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила 47-летний Юрий Довганык. Воин получил тяжелые ранения в зоне проведения Операции объединенных сил. О смерти военнослужащего сообщает пресс-служба Львовской облгосадминстрации.

27 мая боец отметил свой 47-й день рождения.

"В зоне проведения Операции объединенных сил погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Довганик Юрий Дмитриевич. 27 мая 1971 года. Уроженец Львова умер от тяжелых ранений в военном госпитале Днепра", – сообщили в ОГА.

Фото: Юрий Довганык (gazeta.lviv.ua)

По данным издания Zaxid.net, Юрий Довганик учился в Ставропийском высшем профессиональном училище Львова. Участвовал в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона.

У погибшего бойца остались жена Оксана и дочь Василиса. Семья проживает в селе Карачинов Яворовского района Львовской области.

Ранее сообщалось, что на Буковине попрощались с погибшим на Донбассе бойцом.

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Теги: военнослужащие, Боец, умер, ООС
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