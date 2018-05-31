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У госпіталі Дніпра помер поранений боєць зі Львова

STYLERLIFE        31.05.2018 - 16:54
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

47-річний воїн був поранений в зоні ООС

У військовому госпіталі Дніпра помер боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила 47-річний Юрій Довганик. Воїн отримав важкі поранення в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про смерть військовослужбовця повідомляє прес-служба Львівської облдержадмінстрації.

27 травня боєць відзначив свій 47-й день народження.

"В зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Довганик Юрій Дмитрович. 27 травня 1971 року. Уродженець Львова помер від важких поранень у військовому госпіталі Дніпра", – повідомили в ОДА.

Фото: Юрій Довганик (gazeta.lviv.ua)

За даними видання Zaxid.net, Юрій Довганик навчався в Ставропійському вищому професійному училищі Львова. Брав участь у боях на Донбасі у складі добровольчого батальйону.

У загиблого бійця залишилися дружина Оксана і дочка Василина. Сім'я проживає у селі Карачинов Яворівського району Львівської області.

Раніше повідомлялося, що на Буковині попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.

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Теги: военнослужащие, Боец, умер, ООС
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