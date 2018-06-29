Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Невероятные аферы: как в России "кидают" футбольных фанатов

STYLERLIFE        29.06.2018 - 18:10
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как мошенники в России наживаются на футбольных фанатах

В Россию на ЧМ-2018 съехались толпы туристов из разных стран. В связи с этим многократно участились случаи мошенничества, сообщает "Настоящее время".

Предприимчивые местные жители решили максимально использовать наплыв желающих побыть на мундиале в своих корыстных целях.

Цены на такси выросли почти вдвое, а если человек не может объясниться с таксистом на русском, то он должен быть готов к тому, что заплатит втрое, а возможно, и в десять раз больше. К примеру, поездка на такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы обошлась гражданину Исландии в 800 долларов.

Радуются туристам и арендодатели. Приезжие часто оказываются в ужасных условиях за баснословные деньги. Также были замечены неоднократные случаи с фэйковыми частными объявлениями о сдаче номеров отелей в аренду. Таким образом, гость может забронировать номер и внести предоплату, но в итоге остаться ночевать на улице. Подобные случаи уже были зафиксированы.

Кроме всего прочего, были отмечены случаи ограбления туристов в крупных размерах.

Скрин: организатор частного перелета "кинул" арабских фанатов на большие деньги (currenttime.tv)

Пожалуй самый вопиющий случай "кидалова" случился с болельщиками из Саудовской Аравии. Неизвестный собрал с фанатов свыше 15 млн рублей якобы за помощь в организации частного перелета из столицы России до Волгограда, а потом просто исчез. Победу команды своей страны они так и не увидели.

Видео о мошенничестве в России во время Чемпионата (currenttime.tv)

Напомним, ранее бывший тренер египетской команды умер после проигрыша команды на ЧМ-2018.

Диего Марадона шокировал болельщиков после матча Российский канал использовал для рекламы ЧМ 2018 звезду фильмов для взрослых
Теги: чм 2018
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь