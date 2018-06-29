Невероятные аферы: как в России "кидают" футбольных фанатов

Как мошенники в России наживаются на футбольных фанатах

В Россию на ЧМ-2018 съехались толпы туристов из разных стран. В связи с этим многократно участились случаи мошенничества, сообщает "Настоящее время".

Предприимчивые местные жители решили максимально использовать наплыв желающих побыть на мундиале в своих корыстных целях.

Цены на такси выросли почти вдвое, а если человек не может объясниться с таксистом на русском, то он должен быть готов к тому, что заплатит втрое, а возможно, и в десять раз больше. К примеру, поездка на такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы обошлась гражданину Исландии в 800 долларов.

Радуются туристам и арендодатели. Приезжие часто оказываются в ужасных условиях за баснословные деньги. Также были замечены неоднократные случаи с фэйковыми частными объявлениями о сдаче номеров отелей в аренду. Таким образом, гость может забронировать номер и внести предоплату, но в итоге остаться ночевать на улице. Подобные случаи уже были зафиксированы.

Кроме всего прочего, были отмечены случаи ограбления туристов в крупных размерах.

Скрин: организатор частного перелета "кинул" арабских фанатов на большие деньги (currenttime.tv)

Пожалуй самый вопиющий случай "кидалова" случился с болельщиками из Саудовской Аравии. Неизвестный собрал с фанатов свыше 15 млн рублей якобы за помощь в организации частного перелета из столицы России до Волгограда, а потом просто исчез. Победу команды своей страны они так и не увидели.

Видео о мошенничестве в России во время Чемпионата (currenttime.tv)

Напомним, ранее бывший тренер египетской команды умер после проигрыша команды на ЧМ-2018.