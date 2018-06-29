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Неймовірні афери: як у Росії "кидають" футбольних фанатів

STYLERLIFE        29.06.2018 - 18:10
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як шахраї в Росії наживаються на футбольних фанатах

В Росію на ЧС-2018 натовпи туристів з'їхалися з різних країн. У зв'язку з цим багаторазово почастішали випадки шахрайства, повідомляє "Настоящее время".

Заповзятливі місцеві жителі вирішили максимально використовувати наплив бажаючих побути на мундіалі в своїх корисливих цілях.

Ціни на таксі зросли майже вдвічі, а якщо людина не може порозумітися з таксистом російською, то він повинен бути готовий до того, що заплатить утричі, а можливо, і в десять разів більше. Приміром, поїздка на таксі з аеропорту Шереметьєво в центр Москви обійшлася громадянину Ісландії в 800 доларів.

Радіють туристам і орендодавці. Приїжджі часто виявляються в жахливих умовах за шалені гроші. Також були помічені неодноразові випадки з фейковими приватними оголошеннями про здачу номерів готелів в оренду. Таким чином, гість може забронювати номер і внести передоплату, але в підсумку залишитися ночувати на вулиці. Подібні випадки вже були зафіксовані.

Крім усього іншого, були відзначені випадки пограбування туристів у великих розмірах.

Скрін: організатор приватного перельоту "кинув" арабських фанатів на великі гроші (currenttime.tv)

Мабуть найбільш кричущий випадок "кидалова" трапився з уболівальниками з Саудівської Аравії. Невідомий зібрав з фанатів понад 15 млн рублів нібито за допомогу в організації приватного перельоту зі столиці Росії до Волгограда, а потім просто зник. Перемогу команди своєї країни вони так і не побачили.

Відео про шахрайство в Росії під час Чемпіонату (currenttime.tv)

Нагадаємо, раніше колишній тренер єгипетської команди помер після програшу команди на ЧС-2018.

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Теги: чм 2018
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