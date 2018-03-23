"Говорит, что ее все бесит": в сети рассказали историю украинской заробитчанки (видео)

Женщина уже 13 лет живет в другой стране

Мама Ярослава сначала уехала в Италию на заработки, но потом осталась там жить. Ее историю рассказало Hromadske.ua.

Ярославу Войтюку из Тернопольской области было 12 лет, когда его мама уехала работать в Италию. Сначала он жил у бабушки с дедушкой в Ровенской области. Сейчас 25-летний студент снимает квартиру в Черновцах. Здесь он учится на врача.

"Не плакал, но радостного тоже ничего не было. Довольно трудно сначала адаптация прошла. 12 лет, чужая школа, не сразу восприняли. За год я уже прижился. Были разные ситуации. Например, язык - в Ровенской области используют другие слова, это был предмет насмешек" , - вспоминает Ярослав отъезд мамы.

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В селе, куда к родственникам переехал Ярослав, у каждого второго ребенка мама уехала в Италию.

"Не отец в США, а мама в Италии, там женская рабочая сила нужна. В селе не все могут себе позволить купить детям новый рюкзак, а те, у кого родители в Италии, могли", - говорит парень.

Ярослав до сих пор живет благодаря деньгам своей мамы, заработанным за границей.

По словам парня, мама вроде бы хочет вернуться в Украине, но каждый раз, когда она приезжает, ее мнение меняется.

Ранее Styler писал о том, как на самом деле работают украинцы за границей.

"Приезжает на две недели и говорит, что ее все бесит – и цены, и все. Шла по селу и увидела свою одноклассницу, которая выглядит гораздо старше. Здесь женщины гораздо быстрее стареют", - говорит он.

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