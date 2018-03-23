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"Каже, що її все дратує": в мережі розповіли історію української заробітчанки (відео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:59
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Жінка вже 13 років живе в іншій країні

Мама Ярослава спочатку поїхала в Італію на заробітки, але потім залишилася там жити. Її історію розповіло Hromadske.ua.

Ярославу Войтюку з Тернопільської області було 12 років, коли його мама поїхала працювати в Італію. Спочатку він жив у бабусі з дідусем у Рівненській області. Зараз 25-річний студент знімає квартиру в Чернівцях. Тут він навчається на лікаря.

"Не плакав, але радісного теж нічого не було. Досить важко спочатку адаптація пройшла. 12 років, чужа школа, не відразу сприйняли. За рік я вже прижився. Були різні ситуації. Наприклад, мова - у Рівненській області використовують інші слова, це був предмет насмішок" , - згадує Ярослав від'їзд мами.

Відео: історія Заробітчанки (youtube.com/Громадське Телебачення)

У селі, куди переїхав до родичів Ярослав, у кожної другої дитини мама поїхала в Італію.

"Не батько в США, а мама в Італії, там жіноча робоча сила потрібна. У селі не всі можуть собі дозволити купити дітям новий рюкзак, а ті, у кого батьки в Італії, могли", - каже хлопець.

Ярослав досі живе завдяки грошам своєї мами, зароблених за кордоном.

За словами хлопця, мама начебто хоче повернутися в Україну, але кожен раз, коли вона приїжджає, її думка змінюється.

Раніше Styler писав про те, як насправді працюють українці за кордоном.

"Приїжджає на два тижні і каже, що її дратує – і ціни, і все. Йшла по селу і побачила свою однокласницю, яка виглядає набагато старше. Тут жінки набагато швидше старіють", - говорить він.

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Теги: заробитчане
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