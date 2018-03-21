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Истории заробитчан: как на самом деле работают украинцы за границей (видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:36
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Заробитчане подчеркивают, что украинцам за границей платят минимум

В сети рассказали, как украинские заробитчане тяжело работают за границей и есть ли смысл покидать Украину в поисках работы. Об этом сообщает программа расследований "Секретные материалы" на телеканале 1+1.

Журналисты опросили украинцев, которые работали в Европе (Польше и Италии), Азии (ОАЭ, Южная Корея, Китай).

"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с той культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", – рассказал трудовой мигрант Юрий, который работал в Польше.

"Знаете, как сарафанное радио. Все говорят: вот в Польше, в Польшу. Поехал, сам почувствовал, что это такое и как. За те усилия, которые ты прикладываешь, можно прикладывать на территории Украины, и, в принципе, зарабатывать те же деньги", - добавил мужчина.

По его словам, поляки требуют от украинцев очень много работать, но платят небольшие деньги.

Заробитчане подчеркивают, что украинцам за границей платят минимум, и при этом часто пытаются разными способами оштрафовать, обмануть или недоплатить.

"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и он нам дает зарплату не за месяц, а посчитал за 22 дня", – рассказал герой программы Владимир.

Мужчина говорит, что не смог даже отложить какую-либо сумму денег, чтобы привезти домой.

"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", – заявила работница Карина.

Вместе с тем, по словам реальных людей, которые попробовали работать за границей, от украинцев требуют максимальной отдачи. Поэтому работать приходится очень тяжело. При такой нагрузке за сравнимые деньги можно зарабатывать и в Украине. Но эту реальность фирмы по трудоустройству тщательно скрывают.

Видео: Украинские заробитчане (1plus1.ua)

Напомним, что донецкие заробитчане рассказали правду о каторжном труде в России.

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Теги: заробитчане, украинцы за рубежом
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