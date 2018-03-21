Історії заробітчан: як насправді працюють українці закордоном (відео)

Заробітчани підкреслюють, що українцям закордоном платять мінімум

У мережі розповіли, як українські заробітчани важко працюють закордоном і є сенс залишати Україну в пошуках роботи. Про це повідомляє програма розслідувань "Секретні матеріали" на телеканалі 1+1.

Журналісти опитали українців, які працювали в Європі (Польщі та Італії), Азії (ОАЕ, Південна Корея, Китай).

"Коли приїжджаєш в іншу країну, стикаєшся з цим менталітетом, з тією культурою, з проблемами, які тут є, і вже починаєш цінувати і розуміти, що не все так погано, як здається", – розповів трудовий мігрант Юрій, який працював у Польщі.

"Знаєте, як сарафанне радіо. Всі кажуть: ось у Польщі, в Польщу. Поїхав, сам відчув, що це таке і як. За ті зусилля, які ти прикладаєш, можна прикладати на території України, і, в принципі, заробляти ті ж гроші", - додав чоловік.

За його словами, поляки вимагають від українців дуже багато працювати, але платять невеликі гроші.

Заробітчани підкреслюють, що українцям закордоном платять мінімум, і при цьому часто намагаються різними способами оштрафувати, обдурити або недоплатити.

"Нам обіцяли зарплату десь 5-5,5 тисяч. Ну це плюс-мінус тисяча доларів. Це 30,5 робочих днів ставка. А лютий, це короткий місяць, і він нам дає зарплату не за місяць, а вважав за 22 дні", – розповів герой програми Володимир.

Чоловік каже, що не зміг навіть відкласти якусь суму грошей, щоб привезти додому.

"Контракт нічого не значить. Нам навіть не дали копію контракту, в принципі. У нас просто була фотографія. Ми пропрацювали 14 днів. Заплатили нам чомусь за 11", – заявила працівниця Карина.

Разом з тим, за словами реальних людей, які спробували працювати за кордоном, від українців вимагають максимальної віддачі. Тому працювати доводиться дуже важко. При такому навантаженні за подібні гроші можна заробляти і в Україні. Але цю реальність фірми з працевлаштування ретельно приховують.

Відео: Українські заробітчани (1plus1.ua)

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