"Град и шквалы": синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды в воскресенье

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В Укргидрометцентре сообщают, что погодные условия в стране 22 июля потенциально опасны для населения и инфраструктуры

В воскресенье, 22 июля, по мнению синоптиков ожидается ливневый дождь с грозой и шквалами. К предыдущему прогнозу прибавился возможный град на территории западной, северной, восточной и центральной Украины. Об этом сообщают метеорологи Украинского гидрометцентра.

Так, и к без того неблагоприятным погодным условиям прибавились метеорологические предупреждения о высокой вероятности гроз, шквалов и града. Комфортные погодные условия ожидаются только в южных регионах страны, где обещается солнечная малооблачная погода без осадков.

Скриншот метеорологических предупреждений на 22 июля (meteo.gov.ua)

Температура воздуха днем в Украине будет достигать +31 градуса. Холоднее всего будет на Западе, Севере и в центральных областях страны. Там столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов тепла. На Востоке нашей страны в среднем на 1-2 градуса теплее. В южных регионах ожидается жаркая погода, уровень тепла поднимется до 31 градуса со знаком плюс.

На протяжении всего дня будет ощущаться прохладный северо-западный ветер. Ночью столбики термометров могут опуститься до +14…+17 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 22 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее публиковался прогноз на выходные дни. В большинстве регионов Украины на выходных пройдут дожди с грозами.

Видео: (video.rbc.ua)