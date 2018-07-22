"Град і шквали": синоптики попередили українців про різку зміну погоди в неділю

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В Укргідрометцентрі повідомляють, що погодні умови в країні 22 липня потенційно небезпечні для населення та інфраструктури

У неділю, 22 липня, на думку синоптиків очікується сильний дощ та шквали. До попереднього прогнозу додався можливий град на території західної, північної, східної та центральної України. Про це повідомляють метеорологи Українського гідрометцентру.

Так, і до без того несприятливих погодних умов додалися метеорологічні попередження про високу ймовірність грози, шквалів та граду. Комфортні погодні умови очікуються лише в південних регіонах країни, де обіцяється сонячна малохмарна погода без опадів.

Скріншот метеорологічних попереджень на 22 липня (meteo.gov.ua)

Температура повітря вдень в Україні буде сягати +31 градуса. Найхолодніше буде на Заході, Півночі і в центральних областях країни. Там стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів тепла. На Сході нашої країни в середньому на 1-2 градуси тепліше. У південних регіонах очікується спекотна погода, рівень тепла підніметься до 31 градусів зі знаком плюс.

Протягомі усього дня буде відчуватися прохолодний західний вітер. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +14...+17 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 22 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше публікувався прогноз на вихідні дні. У більшості регіонів України на вихідних пройдуть дощі з грозами.

Відео: (video.rbc.ua)