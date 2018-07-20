Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

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Зонтики понадобятся не всем

В большинстве регионов Украины на выходных пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили синоптики, во всех областях страны в субботу и воскресенье будет жарко. В некоторых городах температура воздуха превысит отметку в +30 градусов.

На западе страны возможны кратковременные дожди в Волынской области. В остальных городах региона облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +25 +26 градусов, ночью от +14 до +17 градусов.

На востоке в субботу ожидается гроза, а в воскресенье возможны небольшие локальные дожди. Температура воздуха днем +28 +29 градусов, ночью +17 +19 градусов.

На юге будет дождливо, гроза пройдет в субботу, а также в воскресенье. Днем столбики термометров поднимутся до +31 +32 градусов, ночью опустятся до +18 градусов.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В Крыму в субботу пройдет кратковременный дождь, а в воскресенье синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем от +27 до +29градусов, ночью +17 +18 градусов.

В центральной части страны в субботу ожидается дождь с грозой, в воскресенье будет сухо. Дневная температура воздуха не превысит +24 +26 градусов, а ночная +15 +16 градусов.

В столице в субботу синоптики прогнозируют дождь с грозой, а в воскресенье – солнечно. Воздух в Киеве днем прогреется до +26 +27 градусов, ночью от +17 до +18 градусов.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В Карпатах в субботу будет сухо, дождь пройдет ночью в воскресенье. Дневная температура воздуха +20 +21 градус, ночная +11 +12 градусов. В Сваляве до +24 +25 градусов.

В курортных городах Моршине и Трускавце в субботу без облачно с прояснениями, в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем +25 +26 градусов, ночью +13 +15 градусов.

В Затоке на выходных будет солнечно и без осадков. Температура воздуха +29 +30 градусов. Ночью +18 +19 градусов.

Кстати, синоптики сообщили, что на выходных зонты лучше не прятать.

Видео: РБК-Украина