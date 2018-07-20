Спека і грози: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

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Парасольки знадобляться не всім

У більшості регіонів України на вихідних пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомили синоптики, в усіх областях країни в суботу і неділю буде жарко. У деяких містах температура повітря перевищить позначку в +30 градусів.

На заході країни можливі короткочасні дощі у Волинській області. В інших містах регіону хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме +25 +26 градусів, вночі від +14 до +17 градусів.

На сході в суботу очікується гроза, а у неділю можливі невеликі локальні дощі. Температура повітря вдень +28 +29 градусів, вночі +17 +19 градусів.

На півдні дощитиме, гроза пройде в суботу, а також у неділю. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +32 градусів, вночі опустяться до +18 градусів.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У Криму в суботу пройде короткочасний дощ, а в неділю синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вдень від +27 до +29градусов, вночі +17 +18 градусів.

В центральній частині країни в суботу очікується дощ з грозою, у неділю буде сухо. Денна температура повітря не перевищить +24 +26 градусів, а нічна +15 +16 градусів.

у столиці В суботу синоптики прогнозують дощ з грозою, а в неділю – сонячно. Повітря в Києві повітря прогріється до +26 +27 градусів, вночі від +17 до +18 градусів.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У Карпатах в суботу буде сухо, дощ пройде вночі в неділю. Денна температура повітря +20 +21 градус, нічне +11 +12 градусів. У Сваляві до +24 +25 градусів.

В курортних містах Моршині і Трускавці в суботу без хмарно з проясненнями, в неділю синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вдень +25 +26 градусів, вночі +13 +15 градусів.

У Затоці на вихідних буде сонячно і без опадів. Температура повітря +29 +30 градусів. Вночі +18 +19 градусів.

До речі, синоптики повідомили, що на вихідних парасольки краще не ховати.

Відео: РБК-Україна