Грановский анонсировал масштабный шахматный турнир для детей в Харькове

В День защиты детей в Харькове пройдет масштабный шахматный турнир. Мероприятие, организованное Александром Грановским, состоится в парке культуры и отдыха им. Горького.

"Раз приказывали информировать о предстоящих событиях, с удовольствием выполняю. В эту субботу, 1 июня, в центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Харькове состоится мероприятие невиданного масштаба с участием 600 деток. Да, вы не ошиблись. Мы действительно пригласили 600 школьников. Вы поучаствуете в "сеанс-рекорд" одновременной игры в шахматы. Это событие посвящено Дню защиты детей", - написал Грановский на своей Facebook-странице.

Афиша шахматного турнира ко Дню защиты детей в Харькове (facebook.com/Александр Грановский)

"Приходите с детьми. Уверен, деткам будет интересно и вы получите незабываемые впечатления. Харьковская областная федерация шахмат очень старается подарить вам и вашим деткам этот праздник, и организовать все на самом высоком уровне", - добавил народный депутат.

Ранее Александр Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.

Также Грановский прокомментировал ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка".